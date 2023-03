Tim: Leitora reclama de atendimento da operadora de telefonia

Marina Queiroz Barros se queixa da má qualidade dos boletos mensais que tem recebido da operadora Tim, o que dificulta o pagamento da conta.

Foto: Tim

Reclamação de Marina Queiroz Barros: "Novamente, o meu filho foi pagar a fatura do meu celular pós-pago da operadora Tim na agência bancária e teve muita dificuldade causada pela péssima qualidade de impressão da fatura da Tim com o código de barras, o QR CODE e os números ilegíveis. Com certeza, se eu tivesse ido pagar não teria conseguido, pois não tenho acesso aos meios digitais. Faço apenas coisas básicas pelo celular. Já reclamei anteriormente sobre o não envio da mensalidade pelos Correios e sobre a qualidade das faturas da Tim, mas sobre a impressão nada foi resolvido. Quero apenas que a Tim continue enviando a minha fatura pelos Correios antes do vencimento e com boa qualidade de impressão. Tento entrar em contato com a empresa de telefonia, mas sem sucesso. Peço ajuda para tentar resolver este problema de forma definitiva. Agradeço desde já a atenção."

Resposta da Tim: "O Centro de Relacionamento com o Cliente da Tim realizou contato com o Sra. Marina Queiroz Barros e informou que todas as faturas tem um padrão de qualidade para leitura do código de barras, mas que no processo de entrega pode ocorrer má conservação. A operadora afirma que vai monitorar o próximo vencimento e avaliar a qualidade da fatura. Para informações sobre a operadora, basta acessar o site da empresa (www.tim.com.br) ou entrar em contato com o Centro de Relacionamento com o cliente, discando *144 do próprio celular ou 1056 de qualquer telefone. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos."

