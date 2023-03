Uber: Leitor contesta taxa indevida de cancelamento de viagem

Emílio Latif Kfouri reclama que a Uber fez uma cobrança indevida de taxa de cancelamento de viagem. Segundo ele, o pedido foi feito pelo motorista que deve ser responsabilizado.

Reclamação de Emílio Latif Kfouri: "Peço ajuda para resolver um problema que ocorreu com a Über e, com certeza, outras pessoas já devem ter passado por isso. Recentemente, eu realizei um chamado de Uber para viagem no endereço da Avenida Prestes Maia, 316, no centro de São Paulo, às 8h34. Quando o motorista Henrique se dirigiu ao endereço errado, ele acabou cancelando a corrida. Isso resultou em uma cobrança chamada de taxa de cancelamento que incidiu para seu um custo meu. Considero uma arbitrariedade cometida contra mim, jáque o erro foi cometido pelo motorista. Assim sendo, eu solicito que o mesmo seja advertido e que valor descontado seja devolvido. Quem tem que pagar é o motorista. Assim, aguardo solução para o meu caso o mais rápido possível por parte da Uber. Agradeço ao Estadão pelo auxílio na minha queixa."

Resposta da Uber: O suporte da Uber já havia tratado do caso no momento em que o usuário solicitou ajuda pelo aplicativo. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos."

Valor ajustado pelo aplicativo: Um ajuste de valor pode ser realizado quando um usuário entra em contato para pedir ajuda referente a uma viagem, como uma revisão do valor. Entre os motivos mais comuns para esta revisão estão atrasos na duração da viagem, divergências em relação ao trajeto realizado ou problemas técnicos e de comunicação entre o motorista e o usuário. Por meio do aplicativo, é possível fazer a solicitação da revisão do valor, além de esclarecer outros motivos sobre a cobrança a mais.

