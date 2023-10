Uber: leitor reclama de desvio de entrega de mercadoria

Eliel Queiroz afirma que solicitou uma corrida pela Uber para entregar uma encomenda, no entanto, a mesma não foi realizada.

Reclamação de Eliel Queiroz: “Venho por meio do Estadão pedir auxílio com relação ao serviço prestado pela Uber. No dia 31 de agosto de 2023, eu solicitei uma moto pelo aplicativo para levar um aquecedor para meu amigo na Rua Valdelice, no Jardim Iguatemi, na zona leste de São Paulo. Mesmo com todas as informações corretas, inclusive o telefone do destinatário, a encomenda não foi entregue nem sei onde ela está. Eu solicito que a Uber resolva esse grave problema que é não prestar o serviço contratado com qualidade e seriedade.”

Resposta da empresa Uber: “O suporte da Uber entrou em contato com o usuário e esclareceu o caso.”

Leitor reclama de desvio de entrega de mercadoria. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

