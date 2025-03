Uber: leitora cobra reativação de conta em aplicativo de transporte

Reclamação de Suzana Dutra: “Tive algumas viagens de Uber na cidade de SP que foram negadas pelo cartão de crédito. Consideraram suspeitas. Tentei fazer o refazer pagamento, mas não terminei os lançamentos e sumiram tudo da tela. Não acertei mais. A conta está bloqueada desde 2022. Já enviei várias mensagens pelo aplicativo ao suporte da Uber. Recebo e-mail confirmando o recebimento e que em breve farão contato. E isto nunca acontece. Tenho tentado regularizar esta pendência e não consigo. Não há retorno do suporte Uber. Estou com muita esperança que vocês vão conseguir ajudar a resolver esse problema com a empresa. Sou assinante do jornal e vi esses tempos uma pessoa reclamando da Uber e que, por meio de vocês, acertou a situação.”

Resposta da Uber: “O suporte já entrou em contato com a usuária para esclarecer o caso.”

Posteriormente, a leitora informou que a Uber entrou em contato com ela para resolver o caso, após a empresa ser acionada pelo jornal. “Consegui reativar minha conta. Fazia mais de 2 anos que vinha tentando, sem sucesso. Agradeço a ajuda de vocês.”