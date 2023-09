Uber: leitora reclama de dificuldade para usar o aplicativo

Carla Zavalloni Proto afirma que não está conseguindo usar o aplicativo da Uber porque constam dois pagamentos pendentes da Uber Eats, os quais ela não reconhece.

Reclamação de Carla Zavalloni Proto: “Estou em contato, pois já tentei de várias maneiras, mas é impossível conseguir falar com alguém da Uber para resolver um equívoco que está impedindo que eu continue usando normalmente o aplicativo da empresa. Já tentei por vários meios, mas sem sucesso. Já faz algum tempo que eu tenho o aplicativo Uber, o qual eu estava usando sem nenhum problema. De repente, sem nenhum aviso, não consigo mais usar. Depois de muito pesquisar, verifiquei que havia dois pagamentos pendentes da Uber Eats que eu jamais usei. Eu suponho que alguém tenha clonado algum cartão meu e tentado se passar por mim. Tentei de muitas maneiras me comunicar com a Uber, mas parece que isto é impossível. Eu não consegui falar com nenhum ser humano para tentar desfazer esse equívoco que está me impedindo o uso do Uber. Agradeço se o Estadão puder me auxiliar.”

Resposta da Uber: “O suporte da Uber revisou a conta da usuária e tomou as medidas necessárias para resolver o caso. Permanecemos à disposição para mais informações.”

Leitora reclama de dificuldade para usar o aplicativo. Foto: Pixabay

Fale com a Uber pelo centro de atendimento presencial

Se você preferir solucionar seu problema de forma presencial, os centros de atendimento da Uber também poderão ajudá-lo. Ao visitar um dos centros de atendimento, você pode realizar um atendimento presencial e contar com a ajuda de uma equipe especializada para solucionar todas as suas dúvidas. Confira o mais perto de você acessando a página.

