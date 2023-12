Ultrafarma: leitor cobra entrega de medicamentos

Lourival O. Golin se queixa que comprou medicamentos pelo site da Ultrafarma. No entanto, os produtos não foram entregues dentro do prazo combinado.

Reclamação de Lourival O. Golin: “Eu comprei medicamentos na Ultrafarma no dia 21 de novembro deste ano com promessa de entrega para dia 23 de novembro mas, até agora, não recebi os medicamentos necessários. Eu e minha esposa somos de idade (eu 78 e minha esposa 74) e precisamos dos remédios que foram pagos no mesmo dia por meio de transferência bancária. Solicito ajuda, porque reclamei duas vezes via chat e não fui atendido. Não sei mais o que fazer.”

Leitor reclama de demora na entrega de medicamentos. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Ultrafarma: “A Ultrafarma tem como objetivo principal proporcionar aos clientes acesso a medicamentos de confiança com economia e eficiência, prezando sempre pelo respeito, ética e transparência. Identificamos que o pedido foi realizado no dia 21 de novembro e aprovado no dia seguinte, com prazo de um à dois dias úteis para entrega. Ao recepcionarmos o relato do assinante e realizarmos análise do ocorrido, identificamos o contato do Sr. Lourival, realizado no dia 27 de novembro em nosso canal de atendimento online, onde relatou sobre o não recebimento do seu pedido. Logo, foi iniciado o processo de tratativa junto a transportadora responsável pela entrega e solicitado a entrega imediata da encomenda. Em retorno do referido protocolo recebemos a devolutiva de que a entrega foi concluída, inclusive fora realizado contato com o cliente na mesma data e confirmado o recebimento. Diante do exposto, esclarecemos que houve falha na prestação de serviço da transportadora responsável pela entrega do pedido. Sendo assim, a mesma foi notificada e advertida referente ao atraso. Tendo em vista o acionamento com o Grupo Estadão, realizamos novo contato com o cliente (via WhatsApp) e nos retratamos pelos transtornos que lhe foram causados, cliente se manifestou confirmando o recebimento do pedido. Enfatizamos ainda que prezamos muito pela satisfação dos nossos clientes, para que sejam atendidos da melhor maneira possível, ao passo que trabalhamos incansavelmente para alcançar a excelência nos serviços prestados.”

