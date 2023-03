Ultrafarma: Leitor cobra entrega de medicamentos

Vicente Carara afirma que comprou medicamentos pelo site da Ultrafarma, mas não recebeu os produtos, embora a empresa tenha mandado informação que ele recebeu a encomenda.

Foto: Pixabay

Reclamação de Vicente Carara: "No dia 6 de março, comprei pelo site da Ultrafarma, remédios de uso contínuo (coração e olhos).Dia 14, recebi um e-mail dizendo que o pedido foi entregue. Ocorreu uma inverdade informativa, pois não houve, absolutamente, a entrega do pedido referido. Tentei por diversos meios explicar esse fato, mas em um chat o atendente disse que faria acareação com o entregador que não tem como provar que foi entregue, pois, repito, não foi.A Ultrafarma, ao contrário de outros comerciantes do setor eletrônico, não produz prova de entrega, simplesmente entrega, assim foi nas penúltimas compras que fiz. Solicito que a farmacêutica me entregue com urgência os remédios."

Resposta da Ultrafarma: "A Ultrafarma tem como objetivo principal proporcionar aos clientes acesso a medicamentos de confiança com economia e eficiência, prezando sempre pelo respeito, ética e transparência. Ao recepcionarmos o relato do vosso assinante, identificamos que o pedido foi realizado no dia 6 de março com prazo para entrega de um a quatro dias úteis, com prazo final em 10 de março e este constou entregue no dia 13 de março.Constatamos que o Sr. Vicente entrou em contato conosco no dia 16 de março, alegando sobre o não recebimento. Sendo assim, iniciamos o processo de acareação junto a transportadora responsável pela sua entrega. Após prazo de acareação excedido, o pedido foi extraviado e realizamos tentativas de contato com o cliente através do e-mail para confirmação de procedimento: o reenvio ou cancelamento, mas não tivemos sucesso nas tentativas de contatos anteriormente. No dia 28 de março, conseguimos contato, onde nos retratamos pelo ocorrido e ele nos autorizou a refazer a compra, inclusive com a substituição de um produto que estava indisponível em nossos estoques naquele momento. Desta forma, realizamos o reenvio e este foi despachado com prioridade máxima. Continuaremos acompanhando até a finalização da entrega para garantirmos a conclusão do caso. Ressaltamos que os nossos canais de atendimento estão disponíveis para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários: Chat de segunda a quinta-feira das 7h30 às 18h00, sextas-feiras 7h30 às 17h00 e aos sábados das 7h30 às 13h00 e por meio do site www.ultrafarma.com.br. Salientamos ainda que a importância dos clientes à Ultrafarma é imensurável, ao passo que trabalhamos incansavelmente para alcançar a excelência nos serviços prestados. Permanecemos à disposição."

