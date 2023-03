Ultrafarma: Leitor reclama de demora na entrega de medicamentos

Roberto Dala Déa Pagano afirma que comprou medicamentos na Farmácia Ultrafarma com entrega em seis dias, mas não recebeu os remédios. Ele tentou contato com a empresa, mas sem sucesso.

Reclamação de Roberto Dala Déa Pagano: "Em 13 de fevereiro fiz uma compra na Farmácia Ultrafarma com entrega em seis dias, mas não recebi os remédios e não consigo contato com a vendedora. Já fiz duas reclamações no fale conosco da empresa e só recebi confirmação com resposta automática. No site da empresa, aparece que o pedido está "em transporte", mas ao fazer o rastreio a Ultrafarma informa que não existe entrega para meu CPF."

Resposta da Ultrafarma: "A Ultrafarma tem como objetivo principal proporcionar aos clientes acesso a medicamentos de confiança com economia e eficiência, prezando sempre pelo respeito, ética e transparência. Ao recepcionarmos o relato do vosso assinante, identificamos que o pedido número foi realizado no dia 13 de fevereiro com prazo para entrega de um a seis dias úteis, com prazo final em 23 de fevereiro. Ao analisarmos o ocorrido identificamos que a compra possuía baixa de pedido entregue no dia 25, imediatamente realizamos contato (via WhatsApp) com o cliente para confirmarmos o recebimento e tivemos o retorno de que havia sido entregue na portaria, pois ele não se encontrava mais no local nesta data. Tendo em vista esse retorno, propomos ao mesmo a coleta do pedido no endereço de finalização e entrega no novo endereço, todavia, fomos informados que não seria mais necessário, pois já havia comprado os medicamentos e o porteiro entregou o pedido para sua filha, que reside no local. Sendo assim, nós nos retratamos pelos transtornos que lhe foram causados com o atraso e finalizamos a solicitação sob sua permissão. Ressaltamos que os nossos canais de atendimento estão disponíveis para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários, sendo eles: Chat de segunda a quinta-feira das 7h30 às 18h, sextas-feiras das 7h30 às 17h e aos sábados das 7h30 às 13h ou por meio do site (www.ultrafarma.com.br) pelo formulário "atendimento por e-mail. Salientamos ainda que a importância dos clientes à Ultrafarma é imensurável, ao passo que trabalhamos incansavelmente para alcançar a excelência nos serviços prestados."

