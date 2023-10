Ultrafarma: leitora questiona demora na entrega de remédios

Isabel Melo relata que comprou remédios pelo site da Ultrafarma, mas não recebeu no prazo combinado com a empresa.

Reclamação de Isabel Melo: “Fiz uma compra na Ultrafarma no dia 25 de setembro deste ano com pagamento à vista. Eu finalizei o pagamento. Na hora que fui fechar o pedido, apareceu a entrega em até dois dias úteis. Uma semana depois, não recebi nem os meus medicamentos nem informação a respeito do que aconteceu para tal atraso. Eu enviei e-mail para a Ultrafarma e também não obtive retorno. São medicamentos de uso contínuo e estou me sentindo lesada pelo fato de não receber nenhuma informação do ocorrido nem a devolução do meu dinheiro. Espero que vocês possam me ajudar. Grata pela atenção.”

Leitora questiona demora na entrega de remédios. Foto: Adobe Stock

Resposta da Ultrafarma: “A Ultrafarma tem como objetivo principal proporcionar aos clientes acesso a medicamentos de confiança com economia e eficiência, prezando sempre pelo respeito, ética e transparência. Identificamos que o pedido foi realizado no dia 25 de setembro com prazo para entrega de um à dois dias úteis, com prazo final em 27 de setembro. Ao recepcionarmos o relato da assinante e realizarmos análise dos fatos, constatamos que a leitora Isabel Oliveira entrou em contato conosco dois dias depois, onde nos alertou sobre o não recebimento do seu pedido. Logo, iniciamos o processo de tratativa na qual foi encaminhado e-mail para mais informações, entretanto não obtivemos retorno da mesma no prazo de 48 horas e o protocolo foi encerrado. Após tratativas internas, identificamos falha na prestação de serviço da transportadora responsável pela entrega do pedido, sendo assim, notificamos a transportadora que foi advertida referente ao atraso, uma vez que o prazo de entrega não foi cumprido. Tendo em vista o acionamento com o Grupo Estadão, realizamos novo contato com a cliente (via WhatsApp) no dia 9 de outubro, onde nos retornou confirmando o recebimento do pedido. Ressaltamos que os nossos canais de atendimento estão disponíveis para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários, sendo eles: chat de segunda a quinta-feira das 7h30 às 18 horas, sextas-feiras 7h30 às 17 horas e aos sábados das 7h30 às 13 horas ou por meio do site no formulário “Atendimento por E-mail”. Salientamos ainda que a importância dos clientes à Ultrafarma é imensurável, ao passo que trabalhamos incansavelmente para alcançar a excelência nos serviços prestados.”

