Ultrafarma: Leitora reclama de atraso na entrega de medicamentos

Renata do Vale afirma que realizou uma compra pelo site da Ultrafarma, mas a empresa não entregou a encomenda na data prometida nem deu satisfação sobre a situação.

Reclamação de Renata do Vale: "Fiz um pedido pelo site da Ultrafarma, porém não entregaram o pedido nem responderam os e-mails encaminhados. Isso é uma falta de respeito com as pessoas."

Leitora reclama de atraso na entrega de medicamentos. Foto: Pixabay/Mediamodifier

Resposta da Ultrafarma: "A Ultrafarma tem como objetivo principal proporcionar aos clientes acesso a medicamentos de confiança com economia e eficiência, prezando sempre pelo respeito, ética e transparência.Ao recepcionarmos o relato do vosso assinante, identificamos que o pedido foi realizado no dia 8 de março com prazo para entrega de um a quatro dias úteis, com prazo final em 14 de março. Em análise, ocorre que a transportadora alega que no dia 17 de março o pedido foi recusado pelo cliente (informação relatada pelo porteiro do endereço, alegando que a cliente não reside mais no endereço ao qual foi solicitado o envio desta compra e data também ao qual apresentou a mensagem 'ocorrência na entrega' para o cliente). Desta forma, o pedido ingressou em processo de devolução à Ultrafarma, uma vez que a transportadora não teve êxito em sua entrega. Propomos o reenvio do mesmo pedido para a cliente (para o endereço correto), em tratativa especial, onde a mesma aceitou e está ciente dos procedimentos. Desta forma o seu pedido segue via Correios. Ressaltamos que os nossos canais de atendimento estão disponíveis para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários, sendo eles: chat de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 18h, sextas-feiras, das 7h30 às 17h, e aos sábados, das 7h30 às 13h, ou pelo site (www.ultrafarma.com.br) por meio do formulário atendimento por e-mail."

