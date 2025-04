Ultrafarma: leitora reclama de atraso no recebimento de medicamentos

Reclamação de Alexsandra Batista: “Estou desapontada e descontente com a compra realizada pelo site da Ultrafarma. Paguei entrega “ultra expressa” e ainda não recebi os produtos.”

Resposta da Ultrafarma: “A Ultrafarma tem como objetivo principal proporcionar aos clientes acesso a medicamentos de confiança com economia e eficiência, prezando sempre pelo respeito, ética e transparência. Em relação à reclamação da cliente sobre a não entrega do pedido citado, verificamos que a tentativa inicial de entrega, realizada em 19 de março às 19:37, não foi bem-sucedida devido à ausência de informações completas no endereço (bloco não informado). Diante dessa situação, entramos em contato com a cliente para confirmação dos dados, mas não obtivemos retorno. Além disso, o telefone cadastrado no pedido não possui WhatsApp e as ligações não foram completadas. Em 26 de março, solicitamos uma nova tentativa de entrega à transportadora e o pedido foi entregue com sucesso. Ressaltamos que os nossos canais de atendimento estão disponíveis para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários. Clique aqui para mais informações.”

Caso necessário, a leitora pode entrar em contato novamente.