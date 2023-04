Unicid: Leitor reclama de cobrança feita por universidade

Marcelo Marchetti Coelho afirma que estudou e deu aulas na Universidade Cidade de S. Paulo (Unicid). Segundo ele, a universidade moveu processo contra ele sobre devolução de livros, os quais ele afirma ter devolvido.

reference

Reclamação de Marcelo Marchetti Coelho: "Gostaria de fazer uma reclamação contra a Universidade Cidade de S. Paulo (Unicid). Eu sou ex-aluno de Odontologia da Unicid, onde estudei por cinco anos, e ex-professor de Odontologia e Medicina da mesma por mais cinco anos. Em julho de 2005, a biblioteca relatou o não recebimento de dois pequenos livros: Pequena História da Economia e História da Economia Americana. Tenho certeza que estes livros foram desenvolvidos, mas não foi dada baixa no sistema da biblioteca. Acho um absurdo isso. Além disso, recebi a informação que estes livros estão desatualizados e nem são mais parte da Biblioteca. Há um escritório de advocacia me processando em R$ 50 mil pelos dois livros. Gostaria de um pouco de consideração em meu pedido, pois fui aluno e professor da Unicid. Não consigo falar com ninguém da universidade para resolver esta pendência e cobrança. Até me passaram o contato do jurídico, o qual não me respondeu. Como assinante do Estadão por mais de dez anos, eu peço auxílio para que minha reclamação seja resolvida com os responsáveis pela instituição e que seja feita publicação da minha queixa. Como disse, estão me processando em R$ 50 mil pela devolução de livros que devolvi na época citada anteriormente."

Resposta da Universidade Cidade de S. Paulo (Unicid): "A Universidade Cidade de S. Paulo (Unicid) esclarece que já contatou o Marcelo Marchetti Coelho para as devidas orientações. Demais informações constam em processo, que é de ciência do egresso."

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.