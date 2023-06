Vacina pneumo 13: Leitora afirma que não encontrou a imunização em UBS da zona leste de SP

Maria Amélia Santos afirma que foi até uma Unidade Básica de Saúde (UBS) perto de sua residência tomar a vacina pneumo 13, logo que soube da liberação por parte da prefeitura de São Paulo. No entanto, ela afirma que não encontrou a imunização.

Leitora afirma que não encontrou a imunização pneumo 13 em UBS da zona leste de SP. Foto: Felipe Rau/Estadão

Reclamação de Maria Amélia Santos: “A UBS Cidade Nova da Avenida Moacir Dantas Itapicuru, em São Miguel, na zona leste de São Paulo, disse que, apesar da prefeitura anunciar hoje a vacina pneumo 13 para toda a população acima de 60 anos, a imunização ainda não chegou na unidade. Desta forma, não pude me vacinar. Em outra unidade da região também não achei. Também entrei em contato com a UBS Jardim São Carlos na Avenida César Augusto Romano, na região da Ponte Rasa, também na zona leste de São Paulo, onde tomei a vacina da covid-19, mas sem previsão de chegada. Por que é feito o anúncio, se ainda não tem a vacina? Fico no aguardo de orientações.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS): “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que adquiriu 35.000 doses da vacina pneumocócica conjugada 13 valente (VPC13), que se somaram a 16.000 doses fornecidas pelo Estado da Vacina Pneumocócica Polissacarídica 23 (VPP23). Os imunizantes foram disponibilizados, a partir de 8 de maio, a grupos prioritários - residentes em ILPIs (Instituições de Longa Permanência) com 60 anos ou mais e pessoas acamadas com 60 anos ou mais. Desde 6 de junho, essas vacinas também foram colocadas à disposição de idosos acima de 60 anos em Unidades Básicas de Saúde e AMAs/UBSs Integradas até o esgotamento dos estoques. Na falta dos imunizantes, as unidades estão autorizadas a fazer o remanejamento entre si para atendimento do público elegível. Segundo a Coordenadoria Regional de Saúde Leste, a UBS Jardim São Carlos recebeu o estoque do imunizante no dia 7 de junho. Já a UBS Cidade Nova está com estoques da vacina. A UBS tentou entrar em contato com a munícipe sobre a disponibilidade do imunizante no equipamento, mas não conseguiu contato pelo telefone informado.”

