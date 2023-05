Varanda Cidade Jardim: Leitora reclama de atendimento no local

Jorge Miguel de Almeida Júnior reclama de atendimento no Varanda, unidade Shopping Cidade Jardim, na zona sul da cidade de São Paulo. Sua irmã, que é PCD, foi impedida pelos seguranças do estabelecimento de consumir um produto comprado no próprio supermercado.

Reclamação de Jorge Miguel de Almeida Júnior: "Gostaria de me manifestar contra o Varanda, unidade Shopping Cidade Jardim, na zona sul da cidade de São Paulo. No mês de abril deste ano, a minha irmã esteve no local, onde comprou um sorvete no próprio supermercado e não pode consumir em um espaço que o próprio Varanda tem com algumas mesinhas. Informo ainda que neste dia, ela estava junto com uma amiga e reforço que, indevidamente, ela foi impedida pelos seguranças do próprio estabelecimento de consumir um produto comprado no próprio supermercado. Por considerar a atitude um desrespeito enorme com a minha irmã e sua amiga, entrou em contato para que a empresa seja comunicada sobre a forma como os funcionários tratam seus consumidores. Detalhe: minha irmã é PCD. Agradeço desde já a atenção. Gostaria que a empresa se pronunciasse em razão do desrespeito cometido. Agradeço desde já a atenção."

Cliente foi impedida pelos seguranças do próprio estabelecimento de consumir um produto comprado no próprio supermercado. Foto: Pixabay

Resposta do Varanda: "Lamento profundamente o ocorrido. Não há nenhuma restrição para o consumo de itens adquiridos em nossa loja. Houve um erro de operação por parte da equipe. Vou verificar nas câmeras quem fez a abordagem e vamos orientar para que não ocorra novamente. Agradeço por nos comunicar o fato e peço desculpas pelo constrangimento que causamos. Estou à disposição."

