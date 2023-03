Vila Americana: Leitora questiona prefeitura por serviço não executado

Maria Amélia reclama que a prefeitura de São Paulo deu baixa em um serviço que ainda não foi executado. Segundo ela, a sarjeta precisa ser refeita em frente ao ponto de ônibus e na esquina da Avenida Nordestina com a Rua Carlos Gilberto Campaglia, na Vila Americana, na zona leste de São Paulo.

Foto: Pixabay

Reclamação de Maria Amélia: "Minha solicitação está como trabalho executado, embora nada tenha sido feito. Eu enviei protocolo sobre a sarjeta que precisa ser refeita em frente ao ponto de ônibus e na esquina da Avenida Nordestina com a Rua Carlos Gilberto Campaglia, assim como a realização de limpeza após a execução da obra. Toda a sarjeta está destruída e há concreto espalhado no local."

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Itaim Paulista, informa que o serviço de conserto de guias e sarjetas na Av. Nordestina, 3077, foi executado. Na próxima segunda-feira, 27, será realizada a reforma de sarjeta também no número 3092. Após a reposição do pavimento asfáltico, será realizada limpeza urbana no local. Vale ressaltar que, em 2022, na região da Subprefeitura Itaim Paulista, 1.228,60 m² de passeio foram reformados, além de 2.701,50 m² de guias e sarjetas. A equipe de manutenção da SP Regula (agência responsável pela gestão da rede municipal de iluminação pública) compareceu à Rua Carlos Gilberto Campaglia e efetuou a troca de cabos partidos. A iluminação do local foi deixada em ordem. Diariamente a SP Regula providencia os reparos necessários para a melhoria da iluminação pública, trocando lâmpadas com mau funcionamento e vistoriando a correspondente fiação que, em alguns casos, pode ter sido furtada ou alvo de vandalismo. Em situações normais, a manutenção é realizada no prazo máximo de 24 horas. No entanto, em decorrência de fatores externos como queda de árvores, furto de cabos ou fenômenos naturais, esse prazo poderá ser estendido. As solicitações de manutenção de iluminação pública podem ser feitas pelo telefone 0800 779 0156. O munícipe também pode solicitar serviços por meio do Portal 156, no site, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156."

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.