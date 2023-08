Vila Buarque: leitor cobra conserto de buraco aberto há meses na região

Diógenes Gomes da Silva reclama de um buraco aberto há vários meses no cruzamento da Rua Amaral Gurgel com Rua General Jardim, embaixo do Elevado João Goulart.

Reclamação de Diógenes Gomes da Silva: “Sou morador da Vila Buarque, região central da cidade de São Paulo, e gostaria de relatar que há meses um buraco está tornando a vida de motoristas um inferno no cruzamento da Rua Amaral Gurgel com Rua General Jardim, embaixo do Elevado João Goulart, bem em cima da faixa de pedestres. Está localizado na faixa central, o que faz com que motoristas tenham que desviar para a esquerda ou direita, causando ainda mais congestionamento numa via onde isso já é rotineiro. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) apenas sinaliza com um cone, que há um problema. Parece não haver comunicação da autarquia com a própria Prefeitura de São Paulo. Agradeço muito, caso o jornal possa me ajudar.”

Leitor reclama de um buraco aberto há vários meses no cruzamento da Rua Amaral Gurgel com Rua General Jardim. Foto: Diógenes Gomes da Silva/Arquivo pessoal

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras: “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, após vistoria no local, detectou um solapamento em uma galeria subterrânea de águas pluviais sob a Rua Amaral Gurgel, na esquina da Rua General Jardim, sentido Rua da Consolação. Devido à complexidade das condições da galeria, uma empresa foi contratada para realizar obras de reparo no trecho, conforme publicado em 03 de agosto deste ano no Diário Oficial. As obras serão subterrâneas e usarão métodos não destrutivos, que não impactam no fluxo de veículos na via, além da remoção malotões (blocos de concreto com pintura reflexiva) do local. O tempo de conclusão previsto é de 180 dias.”

