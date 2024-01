Vila Buarque: leitor reclama de alagamentos em vias da região em dias de chuva

Reclamação de Diógenes Gomes: “Sou morador da Vila Buarque, no centro da cidade, e gostaria da ajuda deste canal para um problema que é recorrente no cruzamento das ruas Marquês de Itu e Bento Freitas. A cada chuva, esta esquina vira uma lagoa. Os pedestres são obrigados a atravessar pelo meio da rua, driblando os carros quando o semáforo abre. Há também a dificuldade para entrar ou sair da lanchonete que fica nesta esquina. Há dois bueiros: um na Bento Freitas e outro na Marquês de Itú, ambos entupidos. Há uns anos, fiz pedido de limpeza no portal 156, porém, a prefeitura além de não vir limpar, diz na ordem de serviço solicitada para o local, que o trabalho foi realizado.

Resposta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): “A Sabesp afirma que vistoria realizada na semana passada constatou que as redes da companhia no local operam normalmente e não têm relação com a situação descrita pelo morador. É importante esclarecer que a manutenção das galerias de água das chuvas não é de responsabilidade da Sabesp.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Sé: “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Sé, informa que uma equipe foi ao local citado, na última sexta-feira, 26, e realizou a limpeza dos bueiros e bocas de lobo da via.”

O leitor foi informado sobre a limpeza realizada pela Prefeitura de São Paulo nas ruas citadas por ele. Caso o problema volte a persistir, pode novamente entrar em contato.