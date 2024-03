Vila Buarque: leitor volta a reclamar de bueiros alagados após fortes chuvas

Reclamação de Diógenes Gomes: “A minha queixa é quanto a um problema recorrente no cruzamento das ruas Marquês de Itu e Bento Freitas, na Vila Buarque, próximo à Praça da República, no centro de São Paulo. A cada chuva, dois bueiros não conseguem escoar a água deixando o cruzamento alagado. Nesta esquina, há uma lanchonete e os clientes ficam impossibilitados de entrar ou sair. É um transtorno para os pedestres que precisam atravessar. Quem vem pela Rua Bento Freitas, precisa andar pelo meio da rua, driblando os carros quando o farol do cruzamento abre. O mesmo acontece com quem transita pela Rua Marquês de Itu. A Prefeitura de São Paulo diz que desentope os bueiros, porém, o problema está nas galerias subsequentes: o serviço não é realizado ao longo da Rua Marquês de Itu nos outros bueiros interligados. Desta forma, só desentupir o bueiro que não escoa a água não resolve o problema. A cada chuva é o mesmo dilema, o mesmo transtorno. Peço auxílio para que o problema seja definitivamente resolvido.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras: “As equipes apuraram o trecho em questão e viram se tratar de um problema nas galerias da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a concessionária já esteve no local e realizou os reparos.”

Caso o problema permaneça, o leitor pode voltar a entrar em contato para passar o seu relato.