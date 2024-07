Vila Constança: leitora cobra serviço de zeladoria em bairro da zona leste de SP

Reclamação de Marilda Alcides: “A Rua Humberto Dantas, na Vila Constança, zona leste, está com muito mato alto, muito lixo e entulho. Além de matagal, agora também tem fezes humanas bem onde temos que passar na escada. Embaixo dela, o mato também toma conta do canteiro, assim como o excesso de lixo. A limpeza precisa ser feita com mais frequência para evitar essa situação lastimável.”

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) informa que o local é um ponto viciado, que passa por constantes ações de limpeza, corte de grama e remoção de descarte irregular. A SMSUB esclarece que o descarte irregular de lixo é crime ambiental, passível de multa de R$25 mil, além de prisão. A cidade de São Paulo possui um amplo conjunto de ações que auxiliam no descarte regular, como a coleta domiciliar, 126 ecopontos e a Operação Cata-Bagulho, que percorre todas as ruas de São Paulo, uma vez ao mês. Na região de Ermelino Matarazzo, por exemplo, há dois ecopontos e o mais próximo está localizado há 2,4 km de distância do endereço relatado.”