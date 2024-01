Vila Leopoldina: leitora cobra instalação de semáforos na região em razão de risco de acidentes

Clara Silberberg cobra a instalação de vários semáforos na Vila Leopoldina, na zona oeste da cidade, em especial na Rua Carlos Weber.

Reclamação de Clara Silberberg: “Solicito ajuda urgente para que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) seja alertada para a instalação de vários semáforos na Vila Leopoldina, na zona oeste da cidade, em especial na Rua Carlos Weber. Moro próxima ao Sesi, construído em quarteirão gigante com mais de 300 metros de extensão, que tem escola, campeonatos de atletismo e grande movimentação de público. O trânsito movimentado é agravado por carros que transitam em velocidade e motocicletas, onde pedestres atravessam perigosamente. Moro em frente a um grande laboratório médico e mesmo com dificuldade de mobilidade, tenho que pedir ajuda para atravessar. A única faixa de pedestres próxima é desrespeitada, alguns carros param, mas as motos em alta velocidade assustam, obrigando os pedestres a correrem. Por favor, precisam verificar com urgência a situação no bairro. Obrigada por tudo.”

Leitora cobra instalação de semáforos na região da Vila Leopoldina em razão de risco de acidentes. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

PUBLICIDADE Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que registrou o pedido da leitora Clara no sistema de Cadastro de Solicitações, encaminhando o mesmo para estudo e análise da área semafórica. O resultado da avaliação será encaminhado diretamente à leitora. Em consulta ao mesmo sistema, não havia nenhum pedido de análise e/ou nova sinalização na Rua Carlos Weber, no trecho compreendido entre as ruas Schiling e Mergenthaler, cadastrado nos últimos cinco anos. A CET ressalta ainda que, para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, os munícipes podem ligar para o telefone SP156. Atenciosamente.” A leitora foi informada sobre a resposta da CET. Caso necessário, pode voltar a entrar em contato.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.