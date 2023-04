Vila Madalena: Leitora cobra conserto de buraco provocado por vazamento de água

Rejane Nogueira cobra o conserto de um buraco que está trazendo transtornos aos moradores da Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo.

Foto: Pixabay

Reclamação de Rejane Nogueira: "Gostaria de relatar uma queixa com relação a um buraco que está trazendo transtornos aos moradores da Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo. Trata-se de um buraco no cruzamento das ruas Girassol e Francisco Isoldi, vias que ficam nesta região. Este buraco é causado por um vazamento de água, no entanto, já foram feitos pelo menos quatro recapeamentos, sem que o vazamento seja consertado. A situação é ainda pior em dias de chuva. Muito triste ver nosso dinheiro sendo jogado fora. Por isso, considero que seja necessário um conserto definitivo no local para que o problema não volte a aparecer. A prefeitura de São Paulo deve tomar as devidas providências. Agradeço desde já a atenção."

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Pinheiros: "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Pinheiros, afirma que a vistoria do local está prevista para esta semana para identificar a necessidade de reparos no solo, sarjeta ou sarjetão. No ano de 2022, na região de Pinheiros foram reformados 7.200,40 metros de guias e sarjetas e 627 metros de sarjetões. Neste primeiro bimestre de 2023, foram 1.368,00 metros de guias e sarjetas reformadas e 154 metros de sarjetões. Os munícipes podem fazer solicitações de serviços da Prefeitura nos canais de atendimento 156 (telefone no número 156, site e aplicativo SP156, disponível no iPhone e Android). Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos sobre o caso."

