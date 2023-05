Vila Mariana: Leitor cobra conserto de buracos em via da região

Leonardo Pinto Silva reclama que de um buraco no fim da Rua Álvaro Neto, bem próximo ao cemitério, num entroncamento em declive perigosíssimo e extremamente movimentado, segundo ele.

Leitor cobra conserto de buracos em via na região da Vila Mariana. Foto: Pixabay

Reclamação de Leonardo Pinto Silva: "De todos os incontáveis buracos na Vila Mariana, na zona sul da cidade, e de outros pontos dacidade de São Paulo, um chama muito a atenção: no fim da Rua Álvaro Neto, bem próximo ao cemitério, num entroncamento em declive perigosíssimo e extremamente movimentado. O buraco está lá há quase um ano e há meses foi sinalizado por algum morador com um imenso cone laranja, pois aumentou tanto de tamanho que poderia facilmente engolir a frente de um veículo. Nas sextas-feiras, há uma feira livre na Rua Pedra Azul, imediatamente abaixo da via com o buraco, e o engarrafamento decorrente, que já é intenso, fica caótico. Em razão do risco de acidente, é uma demanda que deve ser imediatamente atendida. Como disse, o problema já ocorre há mais de um ano e, com isso, o buraco só está aumentando de tamanho e trazendo ainda mais insegurança aos moradores e comerciantes da região.

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras: "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, vistoriou o local e o serviço de tapa-buraco será feito nos próximos dias. Vale ressaltar que, neste ano, foram realizados 2.144 reparos no asfalto, que equivalem a uma área de 14.197,43 m² na região da Vila Mariana. Atualmente, o serviço leva, em média, sete dias da solicitação até a conclusão do reparo. Em 2017, eram 121 dias. Uma redução de 94%. A população pode solicitar o serviço de tapa-buraco por meio do Portal 156, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156."

