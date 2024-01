Vila Mariana: leitor cobra recapeamento de importante via da região

Sérgio Cardoso questiona a Prefeitura de São Paulo sobre a importância de recapear a Rua Vergueiro que tem 10 quilômetros de extensão e é uma das principais ruas de São Paulo, fazendo ligação com a Via Anchieta.

Reclamação de Sérgio Cardoso: “A Rua Vergueiro tem 10 quilômetros de extensão e é uma das principais ruas de São Paulo, fazendo ligação com a Via Anchieta, tem umas quatro linhas de ônibus e passa por várias estações do Metrô. Entretanto, ela está com muitos buracos e depressão nas pistas, especialmente a partir do número 7.000 até o final que termina na Via Anchieta. Qual é o critério para se recapear uma rua? A maior parte das ruas do bairro Moinho Velho, estão recapeadas, mesmo as ruas estreitas sem um volume de tráfego pequeno. Agradeço por uma explicação e uma previsão de data para ter o serviço feito.”

Leitor cobra recapeamento de importante via da região da Vila Mariana. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras: “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, informa que na Rua Vergueiro está recebendo o serviço de recape em três trechos, sendo o primeiro considerado da Avenida Dr. Ricardo Jafet até a Avenida Marginal Direita da Via Anchieta. O segundo trecho está entre a Rua do Paraíso e Baltazar Lisboa. Já o terceiro trecho está entre a Rua Baltazar Lisboa e Av. Dr. Ricardo Jafet. São mais de 92 mil metros quadrados que serão recuperados. A previsão é que os serviços sejam finalizados em fevereiro de 2024. No momento, são 130 os trechos em andamento, que totalizam uma área de 1,8 milhão de metros quadrados. Desde o dia 20 de junho de 2022, início do programa, os 475 trechos finalizados correspondem a cerca de 9,7 milhões de metros quadrados. Entre os critérios considerados para a escolha destas vias, estão o volume de tráfego e a deterioração do pavimento existente, demanda de transporte coletivo sobre pneus, histórico de operação de conservação de pavimentos viários, além de outras demandas da própria comunidade. O programa usa as tecnologias da informação e de engenharia para diagnosticar as condições e os problemas nas vias, soluções de recomposição do pavimento de acordo com a patologia apresentada e recuperação da malha viária com asfalto de qualidade superior. Após o serviço finalizado pelo programa de conservação e manutenção da malha viária, as vias entram no cronograma da CET para sinalização. Todas as previsões de entrega foram cumpridas e o tempo de execução, em média de 90 dias, abreviado em grandes avenidas.

Todos os trechos em execução e executados podem ser consultados no link.

Caso necessário, o leitor pode voltar a entrar em contato.

