Vila Mariana: leitor cobra recapeamento de vias na região

Bernard Boone solicita o recapeamento da Rua Dr. José Queirós Aranha e da Rua Gaspar Lourenço, na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo.

Reclamação de Bernard Boone: “É impossível achar o critério, no mínimo racional, para se determinar prioridades quanto à recapeamento ou ações de tapa-buracos pela Prefeitura de São Paulo a menos que, é claro, seja um critério eleitoral. No meio de tantas ruas com remendos, solavancos, desníveis e buracos que infestam esta cidade, eu destaco, Rua Dr. José Queirós Aranha, na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, via de suma importância que liga o Largo Ana Rosa, na Vila Mariana, à Rua Topázio, na Aclimação, na qual há tantas ondulações que temos a sensação de parecer andar a cavalo. Solicito urgente recapeamento integral (sem remendos) sem contar as adjacências tais como a Rua Gaspar Lourenço.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), esclarece que o recape é uma ação contínua, que visa atender os munícipes. As vias elencadas no programa estão presentes nas 32 subprefeituras da capital e são eleitas com o uso de critérios técnicos: vias coletoras ou arteriais, volume de tráfego e a deterioração do pavimento existente e a demanda de transporte coletivo sobre pneus. Por este motivo, as vias são elencadas conforme o trabalho evolui, em um cruzamento contínuo entre os dados coletados com o uso de tecnologia e os parâmetros pré-estabelecidos. Vias em que há necessidade de reparo profundo de suas bases e/ou receberam avaliação de péssima/ruim, de acordo com as medições de engenharia, estão sendo recapeadas. Para recapear a cidade de São Paulo, seriam necessários 53 bilhões de reais e 10 anos de serviço, considerando que o trabalho acontece de madrugada para não impactar na mobilidade urbana. Até o momento, a Rua Gaspar Lourenço não consta do cronograma de execução. Desde o início do recape, 20 de junho de 2022, apenas na região da Vila Mariana, foram recapeadas 13 vias e mais nove estão em execução.”

O programa

O programa conta com uso de alta tecnologia no diagnóstico das condições das vias, soluções de recomposição do pavimento de acordo com a patologia apresentada e recuperação da malha viária com asfalto de qualidade superior como o SMA (Stone Matrix Asphalt, composto por polímero e fibra). Essa mistura é utilizada na Europa em países como a Alemanha, Suécia e Inglaterra, sendo mais resistente à fadiga.

