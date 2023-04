Vila Matilde: Leitor cobra conserto de bueiro em via da região

Cícero Antunes reclama que há um bueiro afundado na Rua Evans, altura 860, quase em frente ao UP Dunas, na Vila Matilde, na zona leste de São Paulo, que está precisando de conserto imediato.

Foto: Pixabay

Reclamação de Cícero Antunes: "Venho relatar que há um bueiro que está afundando na pavimentação da Rua Evans, altura 860, quase em frente ao UP Dunas, na Vila Matilde, na zona leste de São Paulo. Quando chove sai água de lá e há risco grande para carros e até pedestres. Precisa ser nivelado e consertado o quanto antes este buraco que se formou ao redor do bueiro presente no asfalto, que dá a entender que afundou no asfalto. Somente os técnicos especializados podem verificar o que realmente está acontecendo. O que posso dizer é que há risco de acidente, especialmente quando está chovendo e no período noturno, de menor visibilidade. Sempre observo os carros passando e as rodas batendo com força no buraco, pode danificar o veículo, ou no susto, o motorista tentar desviar e provocar um grave acidente. Eu mesmo já passei com carro no local e quase passei as rodas pelo buraco, foi por pouco. Desta forma, não somente como morador da região, mas também pensando nas pessoas que transitam pelo local, acredito que seja importante o conserto do buraco.

Resposta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): "A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) afirma que foi necessário realizar o remanejamento da rede coletora de esgoto no trecho informado devido a interferências. O serviço foi iniciado na semana passada e será concluído ainda nesta semana, com a colocação do asfalto provisório. A reposição definitiva do pavimento será providenciada em até sete dias."

