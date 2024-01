Vila Nova Curuçá: leitor solicita vistoria em árvore que está danificando calçada

Reclamação de Eduardo Ribeiro: “Peço ajuda para resolver um problema de árvore que está em risco na Rua Ananai, 410, na Vila Nova Curuçá, na zona leste da cidade de São Paulo. Podem me ajudar com esta árvore? Está realmente perigoso. Calçada toda danificada e os portões da leitura da luz e da água não abrem mais por causa da raiz da árvore que levantou o piso. Além disso, as árvores apresentam infestação de cupins. Caiu, inclusive, um galho e o mesmo atingiu seis telhas e caixa d’ água para ver o perigo. Se fosse uma pessoa passando na rua, teria acontecido algo realmente mais grave. Na região há muitas crianças e idosos, o que torna a situação ainda mais delicada e a necessidade urgente de uma vistoria no local e, posteriormente, a realização do serviço.”

Resposta da Subprefeitura de Itaim Paulista: “A Subprefeitura de Itaim Paulista informa que os serviços, tanto de poda quanto de remoção arbórea, estão na programação e a previsão de início é em duas semanas. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

A reportagem entrou em contato com o leitor Eduardo Ribeiro para informar que a prefeitura municipal realizou uma vistoria no local citado por ele e os serviços estão na programação. Caso necessário, pode entrar em contato novamente.