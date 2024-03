Vila Ponte Rasa: leitora cobra instalação de lombada perto de escola infantil

Reclamação de Simone Santos: Na Rua Rodrigo Monteiro de Barros, na Vila Ponte Rasa, zona leste de São Paulo, há muitos moradores idosos e também crianças que saem de escola infantil que tem na rua, no entanto, motoristas imprudentes de manhã, tarde e noite, entram na rua em alta velocidade, colocando em risco a vida de pedestres. Mesmo vendo os idosos, crianças e até cachorros soltos, passam rapidamente. É grande o receio. Por isso, gostaria de solicitar a colocação de uma lombada na rua para amenizar os riscos e quem sabe assim esses motoristas pelo menos reduzam a velocidade dos carros. Recentemente, observei duas situações de bastante perigo envolvendo idosos e cães atravessando e veículos vindo em alta velocidade. Agradeço desde já a atenção e espero que seja feita uma vistoria no endereço. O perigo é entre o trecho da rua Piedade do rio grande e a rua Chapada. A escolinha fica neste quarteirão. Obrigada.”

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): A CET informa que um projeto está em elaboração para instalação de uma lombada na rua Rodrigo Monteiro de Barros. A medida será acompanhada de reforços em toda sinalização indicando que a velocidade máxima permitida é de 30 Km/h, além disso, uma sinalização sobre presença de redutor de velocidade. O projeto com a sinalização mencionada será instalado na Rua Rodrigo Monteiro de Barros, no trecho entre as ruas Chapada e Piedade do Rio Grande, onde está localizada a escola infantil.”

A leitora foi informada sobre a instalação da lombada a ser feita no local. Se necessário, pode voltar a entrar em contato.