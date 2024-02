Vila Sabrina: leitor cobra recapeamento de rua na zona norte de SP

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): " A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) informa que uma equipe foi ao local mencionado, realizou a vistoria e a via em questão entrou no cronograma do serviço de tapa-buraco. Vale destacar que nos últimos três meses, o atendimento da Operação Tapa-Buraco foi maior que o número de solicitações via SP 156. Foram 34 mil solicitações abertas e mais de 47 mil finalizadas, ou seja, uma atuação que vem reduzindo o estoque de pedidos para o serviço na cidade. A população tem sempre à disposição o Portal 156, onde o munícipe pode solicitar os serviços de tapa-buraco por meio do Portal 156, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156.”

O leitor foi informado sobre o cronograma. Caso demore, pode voltar a entrar em contato e apresentar sua queixa.