Vila Sabrina: Leitor cobra serviço de zeladoria em ruas do bairro da zona norte de SP

Idérito Miguel cobra serviços de limpeza e capinação na Praça João de Oliveira, localizada entre a Avenida Conceição e Avenida Professor Castro Júnior, na Vila Sabrina, na zona norte de São Paulo.

Reclamação de Idérito Miguel: "Venho pedir providências da prefeitura de São Paulo no sentido de que sejam executados serviços de capinação, roçada e limpeza da Praça João de Oliveira, localizada entre a Avenida Conceição e Avenida Professor Castro Júnior, na Vila Sabrina, na zona norte de São Paulo. Várias reclamações foram feitas pelo telefone 156 e site da prefeitura de São Paulo e nada foi feito até agora. O mato alto e o lixo tomam conta da referida praça e do canteiro central da via."

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme, informa que equipes da administração regional vão realizar a zeladoria no local no sábado, 8, seguindo o cronograma estabelecido. Ressaltamos que a SMSUB trabalha constantemente para garantir o bem-estar e a qualidade de vida da população, e que sua colaboração é fundamental para a manutenção e conservação dos espaços públicos. De janeiro a março de 2023, a Subprefeitura Vila Maria/Guilherme realizou o corte de 420.871,00 metros quadrados de mato e grama, em 2022, foi cortado 1.581.171,00 metros quadrados. Cumpre esclarecer que é de extrema importância que a população contribua com a conservação das áreas públicas, não depositando resíduos de forma irregular. Para isso, a Subprefeitura disponibiliza três Ecopontos que são locais para descarte regular de resíduos. Para saber mais acesse o site."

