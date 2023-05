Vila Síria: Leitora cobra serviço de varrição na região

Foto: Pixabay Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras: "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, realiza serviços de varrição e limpeza das vias mencionadas três vezes por semana, sendo a última ação foi feita na segunda-feira, 22. Um novo serviço de varrição e limpeza será feito nesta quinta-feira, 25. A contribuição da população em não descartar lixo e entulho é fundamental para manter a cidade limpa. A população pode solicitar serviços de zeladoria da Prefeitura por meio do Portal 156, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156."