Vila Síria: moradores e comerciantes cobram mais segurança na região

Reclamação de Maria Amélia Oliveira: “Quero cobrar providências com relação à segurança pública. Alguns estabelecimentos estão sendo vítimas de arrastão, inclusive, foi o caso do mini mercado na Avenida Águia de Haia, 3937, na Vila Síria, zona leste da cidade. Clientes do local, assim como funcionários, estão apreensivos com usuários de drogas que ameaçam até clientes com facas. Recentemente, dois rapazes também tentaram escalar um muro para entrar em uma residência da Rua Vicente Franco Ribeiro.”

Resposta da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo: “A SSP ressalta que as polícias paulistas trabalham intensamente para combater e reduzir a criminalidade em São Paulo. O policiamento na região segue reforçado pela Polícia Militar, por meio da “Operação Impacto – Servir e Proteger”, que tem como objetivo aumentar a presença policial nas áreas de maior incidência criminal, com a ampliação de pontos de estacionamento de viaturas, base comunitária, além de patrulhamento a pé e por motocicletas. Até o momento, a Polícia Civil não localizou registro do caso citado pela reportagem, e ressalta a importância da formalização da ocorrência para que os casos sejam investigados e os criminosos presos. As forças de segurança monitoram constantemente os índices criminais e incentivam o registro de ocorrências para planejar ações estratégicas e aumentar a sensação de segurança da população.”

A leitora foi informada sobre o reforço no monitoramento. Caso necessário, pode voltar a entrar em contato.