Vivo: leitor reclama de cobrança indevida de telefonia

Luiz Antônio Buttignon afirma que solicitou o cancelamento de um serviço da Vivo em fevereiro de 2021, no entanto, tem recebido cobranças indevidas por parte da empresa.

Reclamação de Luiz Antônio Buttignon: “Em fevereiro de 2021, cancelei junto a operadora Vivo minha internet e devolvi todo material que foi usado em minha casa em uma loja da empresa. Na época, durante o procedimento via telefone, a pessoa que estava atendendo derrubou a conexão durante duas vezes e não retornou a ligação. Posteriormente, a operadora inseriu meu nome no Serasa e agora está cobrando uma dívida que não reconheço. Gostaria que o Estadão entrasse em minha defesa e, inclusive, que meu nome saísse do Serasa, o mais breve possível.”

Leitor reclama de cobrança indevida de telefonia. Foto: Reuters

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que todos os valores gerados foram contestados. Em contato com o cliente, ele está ciente das tratativas realizadas. A Vivo tem como estratégia ter o cliente no centro de suas decisões, mesclando metodologias e promovendo a melhor experiência do cliente com ações “de fora para dentro da empresa”. Com um programa de digitalização envolvendo diversas áreas, a empresa tem como objetivo potencializar a experiência no ciclo de vida do cliente, adaptar às suas novas expectativas e antecipar suas necessidades a partir da criação de uma proposta de valor digital, da automatização de processos e da transformação de redes e sistema. Além disso, tem investido fortemente em canais eletrônicos e oferece aos clientes o app Vivo, um grande hub para que o cliente solicite demandas comerciais e de atendimento de forma simples e rápida. Em redes sociais, a Vivo mantém um bot no Messenger no Facebook, que permite que a Aura (sua inteligência artificial) atenda aos clientes. A companhia também conversa com seus consumidores por meio de seu site, da central telefônica 10315 (fixa) e *8486 (móvel), e das lojas físicas e do SMS.”

