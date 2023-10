Vivo: leitor reclama de defeito em linha telefônica

Boris Feldman reclama que está sem linha telefônica há mais de 20 dias. Já entrou em contato com a Vivo, mas o problema ainda não foi solucionado.

Reclamação de Boris Feldman: “Tenho 85 anos e sou assinante do Estadão há mais de 20 anos. Eu gostaria de ajuda com meu telefone fixo da Vivo, pois estou sem linha para fazer ou receber ligações há mais de 20 dias. Tenho reclamado todos os dias no e prometem resolver. Já abri vários protocolos sem solução. Reforço que a conta está em débito automático.”

Leitor reclama de telefone com defeito há mais de 20 dias. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que, em contato com o cliente, o mesmo informou que a dificuldade já foi solucionada. A Vivo tem como estratégia ter o cliente no centro de suas decisões, mesclando metodologias e promovendo a melhor experiência do cliente com ações “de fora para dentro da empresa”. Com um programa de digitalização envolvendo diversas áreas, a empresa tem como objetivo potencializar a experiência no ciclo de vida do cliente, adaptar às suas novas expectativas e antecipar suas necessidades a partir da criação de uma proposta de valor digital, da automatização de processos e da transformação de redes e sistema. Além disso, tem investido fortemente em canais eletrônicos e oferece aos clientes o app Vivo, um grande hub para que o cliente solicite demandas comerciais e de atendimento de forma simples e rápida. Em redes sociais, a Vivo mantém um bot no Messenger no Facebook, que permite que a Aura (sua inteligência artificial) atenda aos clientes. A companhia também conversa com seus consumidores por meio de seu site, da central telefônica 10315 (fixa) e *8486 (móvel), e das lojas físicas e do SMS.”

Após contato do Estadão com a operadora, o leitor afirmou que o problema foi resolvido.

