Vivo: leitor reclama de falta de sinal de internet e dificuldade de contato com a operadora

Silvio A. Gonçalves afirma que está há cinco dias sem internet e já entrou em contato com a Vivo, que prometeu enviar técnicos para realizar o reparo em sua residência.

Reclamação de Silvio A. Gonçalves: “Estou há cinco dias sem ter acesso ao serviço de internet da Vivo. Todos os dias, eu ligo, agendam visita técnica e não aparecem. Preciso da internet para trabalhar. Gostaria de auxílio para tentar resolver a minha situação o quanto antes. Obrigado.”

Leitor reclama de falta de sinal de internet e dificuldade de contato com a operadora. Foto ilustrativa. Foto: ParinApril/Adobe Stock

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que, em contato com a cliente, a mesma informou que a dificuldade já foi solucionada. A Vivo tem como estratégia ter o cliente no centro de suas decisões, mesclando metodologias e promovendo a melhor experiência do cliente com ações “de fora para dentro da empresa”. Com um programa de digitalização envolvendo diversas áreas, a empresa tem como objetivo potencializar a experiência no ciclo de vida do cliente, adaptar às suas novas expectativas e antecipar suas necessidades a partir da criação de uma proposta de valor digital, da automatização de processos e da transformação de redes e sistema. Além disso, tem investido fortemente em canais eletrônicos e oferece aos clientes o app Vivo, um grande hub para que o cliente solicite demandas comerciais e de atendimento de forma simples e rápida. Em redes sociais, a Vivo mantém um bot no Messenger no Facebook, que permite que a Aura (sua inteligência artificial) atenda aos clientes. A companhia também conversa com seus consumidores por meio de seu site, da central telefônica 10315 (fixa) e *8486 (móvel), e das lojas físicas e do SMS.”

Caso o leitor observe nova oscilação no serviço de telefonia, foi orientado a entrar novamente em contato.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.