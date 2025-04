Vivo: leitor reclama de linha telefônica muda

Reclamação de Davi Kang: “A minha linha fixa está sem sinal e muda há mais de 45 dias. Já ligamos para a Vivo para agendar reparo pelo menos quatro vezes. Na ouvidoria, sempre nos falam que há um cabo subterrâneo rompido e que vão providenciar o reparo em 72h, mas nunca houve o reparo. Sempre os atendentes falam que há necessidade de adquirir um plano com linha fixa + internet, mas eu não uso internet neste local. Preciso somente da linha fixa. Prometem o reparo, mas nunca ocorre. Ou seja, continuo sem a linha fixa. Minha mãe idosa que precisa da linha.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que, em contato com o cliente, o mesmo informou que a dificuldade já foi solucionada. A Vivo busca sempre cuidar da experiência do cliente fim a fim, revisando as principais jornadas que causam impacto, oferecendo uma experiência integrada em todos os canais com um atendimento resolutivo. Através do App Vivo, o cliente consegue se auto atender ou, se preferir, conversar com especialistas pelo chat. Além disso, ele também conta com mais de 1,8 mil lojas em todas as regiões do País, além da Central de Relacionamento, pelo 10315. E, caso seja necessário, a Ouvidoria está disponível no 0800 775 1212.”

Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.