Vivo: leitor se queixa que operadora não envia movimentações bancárias por SMS

Antônio de Mello se queixa de que não está recebendo SMS da Vivo com relação a movimentações bancárias da conta que tem junto ao Banco do Brasil.

Reclamação de Antônio de Mello: “Eu moro no Estado de São Paulo e venho por meio deste email recorrer ao Jornal O Estadão São Paulo, para pedir ajuda quanto a um problema que estou enfrentando. Tenho conta no Banco do Brasil há um tempo e eu costumava receber por SMS o valor do que era gasto em cartões de crédito e débito, tal como saques. Porém, desde o dia 17 de julho deste ano, não recebo mais SMS referente às compras no cartão. Primeiro, tentei contato com o sac do Banco do Brasil para resolver a questão e me retornaram dizendo que eles continuavam enviando as mensagens de compras para a operadora, que no meu caso é a Vivo, e a responsabilidade de repassar o SMS é deles e que eu deveria entrar em contato com a operadora. Então, tentei ligar para a Vivo várias vezes, operadora da qual sou assinante da linha telefônica. Eu fiquei, em média, duas horas aguardando para ser atendido, mas sem sucesso. Eu tenho protocolos que recebi por SMS para comprovar. Por este motivo, peço a ajuda de vocês para solucionar o problema, uma vez que sou idoso, deficiente físico e tenho dificuldade em acessar aplicativos e sites.”

Resposta do Banco do Brasil: “O Banco do Brasil informa que o cliente voltou a utilizar o serviço.”

Leitor reclama que não está recebendo SMS informando sobre transações bancárias. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Vivo: “A empresa informa que entrou em contato com o cliente para prestar os esclarecimentos necessários. A Vivo tem como estratégia ter o cliente no centro de suas decisões, mesclando metodologias e promovendo a melhor experiência do cliente com ações “de fora para dentro da empresa”. Com um programa de digitalização envolvendo diversas áreas, a empresa tem como objetivo potencializar a experiência no ciclo de vida do cliente, adaptar às suas novas expectativas e antecipar suas necessidades a partir da criação de uma proposta de valor digital, da automatização de processos e da transformação de redes e sistemas. Além disso, tem investido fortemente em canais eletrônicos e oferece aos clientes o app Vivo, um grande hub para que o cliente solicite demandas comerciais e de atendimento de forma simples e rápida. Em redes sociais, a Vivo mantém um bot no Messenger no Facebook, que permite que a Aura (sua inteligência artificial) atenda aos clientes. A companhia também conversa com seus consumidores por meio de seu site, da central telefônica 10315 (fixa) e *8486 (móvel), e das lojas físicas e do SMS.”

