Vivo: leitora reclama de atendimento de empresa de telefonia

Cristiane Magalhães se queixa de falta de informações por parte da Vivo com relação ao plano contratado de telefonia. Segundo ela, a empresa deveria fornecer detalhes sobre pacote fechado, assim como valor. Em caso de cobrança indevida, segundo ela, seria mais fácil de contestar.

Reclamação de Cristiane Magalhães: “Quando se vai até uma loja da Vivo, não se sabe o que foi feito pelo atendente. Saímos de lá sem ter certeza do que vamos pagar. Não se dá um papel e, ainda por cima, tem planos que só podem ser contratados pelo aplicativo e não podem ser contratados na loja (Plano Vivo Easy Prime). Assim, o atendente diz que vamos receber um e-mail. No e-mail, porém, não vem nem o valor combinado do plano. Recebi um telefonema da Vivo que eu iria pagar R$ 242 por mês, no entanto, nos meus lançamentos futuros do banco consta o valor de R$ 412. Gostaria de ajuda para resolver este caso.”

Leitora reclama de atendimento de empresa de telefonia. Foto: Pixabay

Resposta da Vivo: A Vivo informa que, em contato com cliente, a mesma nos repassou que já conseguiu os devidos esclarecimentos em contato junto a central de atendimento. A Vivo tem como estratégia ter o cliente no centro de suas decisões, mesclando metodologias e promovendo a melhor experiência do cliente com ações “de fora para dentro da empresa”. Com um programa de digitalização envolvendo diversas áreas, a empresa tem como objetivo potencializar a experiência no ciclo de vida do cliente, adaptar às suas novas expectativas e antecipar suas necessidades a partir da criação de uma proposta de valor digital, da automatização de processos e da transformação de redes e sistema. Além disso, tem investido fortemente em canais eletrônicos e oferece aos clientes o app Vivo, um grande hub para que o cliente solicite demandas comerciais e de atendimento de forma simples e rápida. Em redes sociais, a Vivo mantém um bot no Messenger no Facebook, que permite que a Aura (sua inteligência artificial) atenda aos clientes. A companhia também conversa com seus consumidores por meio de seu site, da central telefônica 10315 (fixa) e *8486 (móvel), e das lojas físicas e do SMS.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.