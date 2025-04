Vivo: leitora reclama de defeito em linhas de telefone

Reclamação de Elide Maria Camerini: “Gostaria de trazer uma reclamação contra a empresa de telefonia Vivo. Estou com duas linhas telefônicas metálicas completamente mudas sem que seja dada uma solução pela empresa. Já fiz uma porção de reclamações e estou fazendo coleção de protocolos, pois não é dada nenhuma solução para o problema. Já vieram vários técnicos e nenhum conseguiu resolver o problema. A Vivo não dá nenhuma satisfação aos seus clientes. Nunca vi uma empresa agir desta forma com seus clientes. Não sei mais o que fazer. Desde já agradeço e aguardo uma solução.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que, em contato com a cliente, a mesma informou que a dificuldade já foi solucionada. A Vivo busca sempre cuidar da experiência do cliente fim a fim, revisando as principais jornadas que causam impacto, oferecendo uma experiência integrada em todos os canais com um atendimento resolutivo. Através do App Vivo, o cliente consegue se auto atender ou, se preferir, conversar com especialistas pelo chat. Além disso, ele também conta com mais de 1,8 mil lojas em todas as regiões do País, além da Central de Relacionamento, pelo 10315. E, caso seja necessário, a Ouvidoria está disponível no 0800 775 1212.”

Caso necessário, a leitora pode entrar em contato novamente.