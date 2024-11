Vivo: leitora reclama de dificuldade para cancelar linha fixa de condomínio

Reclamação de Jaci Santana: “Quero publicar neste conceituado jornal uma reclamação contra a empresa telefônica Vivo, em nome do condomínio localizado na Rua Jerônima Dias, nº 257, Água Fria, em São Paulo. Desde maio deste ano, estamos constantemente pedindo para desligar e cessar em definitivo a linha telefônica fixa, até então, utilizada, mas que atualmente não mais é necessária, dando-a por extinta. Desde então, temos apresentado vários pedidos nesse sentido, todos com números de protocolos e sendo o último datado entre agosto e setembro. Sempre falam que vão tomar as devidas providências e até hoje nada. Os pedidos e reclamações são simplesmente ignorados e o condomínio tem efetuado os pagamentos mensais de forma inúteis e desnecessárias, acarretando prejuízo. Conto com a ajuda do jornal.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que, após tentativas em diferentes dias e horários, não conseguiu contato com o cliente para dar prosseguimento ao atendimento. A Vivo tem como estratégia ter o cliente no centro de suas decisões, mesclando metodologias e promovendo a melhor experiência do cliente com ações “de fora para dentro da empresa”. Com um programa de digitalização envolvendo diversas áreas, a empresa tem como objetivo potencializar a experiência no ciclo de vida do cliente, adaptar às suas novas expectativas e antecipar suas necessidades a partir da criação de uma proposta de valor digital, da automatização de processos e da transformação de redes e sistema. Além disso, tem investido fortemente em canais eletrônicos e oferece aos clientes o app Vivo, um grande hub para que o cliente solicite demandas comerciais e de atendimento de forma simples e rápida. Em redes sociais, a Vivo mantém um bot no Messenger no Facebook, que permite que a Aura (sua inteligência artificial) atenda aos clientes. A companhia também conversa com seus consumidores por meio de seu site, da central telefônica 10315 (fixa) e *8486 (móvel), e das lojas físicas e do SMS.”

Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.