Vivo: Leitora reclama de problema de conexão de TV e internet

Carla Quintanilha reclama que está com dificuldade para resolver problemas de conexão de televisão e internet da Vivo em sua residência.

"Estou tentando resolver o problema de conexão de televisão e internet da empresa Vivo. Como a empresa não temnenhum tipo de atendimento presencial, somente por meio de aplicativo e de central de atendimento, iniciei a minha saga para resolução do problema. Abri alguns chamados através do aplicativo para atendimento técnico e em nenhum obtive êxito do conserto. Em seguida, três técnicos vieram à residência, sendo que dois deles verificaram o modem dentro de casa e disseram que o problema era externo. Outros disseram que vieram até minha casa e que a casa estava fechada, quando na verdade, assim que chegam, devem tocar a campainha para que eu possa atender. Todo esse processo tem sido muito desgastante, pois estou sem televisão e internet. Peço ajuda para a resolução do problema, pois todo esse processo está muito desgastante.""A Vivo afirma que, após ajustes técnicos, o serviço da consumidora está funcionando normalmente. A empresa afirma ainda que a cliente já foi ressarcida, com crédito em conta telefônica, com valor correspondente ao período em que o serviço apresentou problema. A Vivo tem como estratégia ter o cliente no centro de suas decisões, mesclando metodologias e promovendo a melhor experiência do cliente com ações "de fora para dentro da empresa". Com um programa de digitalização envolvendo diversas áreas, a empresa tem como objetivo potencializar a experiência no ciclo de vida do cliente, adaptar às suas novas expectativas e antecipar suas necessidades a partir da criação de uma proposta de valor digital, da automatização de processos e da transformação de redes e sistemas. Além disso, tem investido fortemente em canais eletrônicos e oferece aos clientes o app Vivo, um grande hub para que o cliente solicite demandas comerciais e de atendimento de forma simples e rápida. Em redes sociais, a Vivo mantém um bot no Messenger no Facebook, que permite que a Aura (sua inteligência artificial) atenda aos clientes. A companhia também conversa com seus consumidores por meio de seu site , da central telefônica 10315 (fixa) e *8486 (móvel), e das lojas físicas e do SMS."