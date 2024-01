Show pirotécnico acaba em incêndio em São Sebastião na noite de réveillon

Um show pirotécnico para a noite de réveillon contratado pela Prefeitura de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, terminou em incêndio no Morro do Guaecá, na madrugada desta segunda-feira, 1.º.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada à 0h06 para atender a uma ocorrência de incêndio provocado por fogos de artifício. Uma viatura com quatro bombeiros foi até o Morro do Guaecá e às 3h57 as chamas foram completamente controladas.

Em nota, a Prefeitura de São Sebastião informou que, segundo a empresa contratada para realizar o show pirotécnico, não houve erro no lançamento dos fogos de artifício. Ainda de acordo com a administração municipal, a empresa esclareceu que, quando identificou o incêndio, agiu utilizando extintores para apagar os primeiros focos. “Infelizmente, devido aos fortes ventos, o fogo se propagou rapidamente”, diz trecho da nota. Não há registro de feridos.

Morro do Guaecá, em São Sebastião, foi atingido por chamas na noite de réveillon Foto: diegograndi - stock.adobe.com

A prefeitura abriu investigação para apurar o incidente, “visando responsabilização e a implementação de medidas preventivas para evitar ocorrências semelhantes em futuras ocasiões.”

Para a festa de réveillon, a Prefeitura de São Sebastião havia anunciado como grande atração a realização de “shows piromusicais”, espetáculos que combinam fogos de artifício com música sincronizada.