Sob alerta de chuva, estradas terão 7 milhões de carros saindo para o Natal em São Paulo

SOROCABA – Ao menos 7 milhões de veículos devem pegar estrada durante o feriado do Natal, a maioria se deslocando a partir da região metropolitana de São Paulo. O movimento aumenta de manhã e se torna mais intenso já na tarde desta quinta-feira, 22. Só nas rodovias estaduais são esperados 4,2 milhões de carros seguindo em direção ao interior e ao litoral. Já as rodovias federais – Dutra, Fernão Dias e Régis Bittencourt –, que ligam São Paulo a Estados vizinhos, devem receber cerca de 3 milhões de veículos. Este será o primeiro Natal sem restrições, depois de dois anos em que a comemoração da data sofreu os efeitos da pandemia de covid-19.

Por causa das chuvas intensas que têm caído desde o começo da semana e dos riscos de deslizamentos de terra na região, a concessionária CCR RioSP bloqueou na quarta-feira, 21, os dois sentidos da Rodovia Rio-Santos (BR-101) entre os km 35, na altura da praia de Itamambuca, em Ubatuba (SP), e o km 591, na região de Paraty (RJ).

Com previsão de chuvas em praticamente todo o Estado, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e as concessionárias das rodovias lançaram uma campanha alertando para o risco de deslizamentos e sobre possíveis áreas alagadas. Os alertas serão exibidos em 424 painéis eletrônicos de mensagens, atendendo a previsões emitidas por 40 estações meteorológicas espalhadas ao longo de 11 mil quilômetros de rodovias.

Expectativa é de que as rodovias de acesso ao litoral, como as do Sistema Anchieta-Imigrantes, terão tráfego intenso já a partir desta quinta. Foto: Alex Silva/Estadão - 23/12/2021

As mensagens vão avisar sobre tempestades com raios, deslizamentos com quedas de barreiras e alagamento de faixas, recomendando medidas de proteção. Conforme o Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva todos os dias na capital, litoral e interior de São Paulo até o início de janeiro, sobretudo à tarde e à noite. O tempo chuvoso exige mais cautela dos motoristas devido à queda na visibilidade e ao risco de aquaplanagem – perda de controle do veículo devido à água na pista.

Para o interior

As rodovias de acesso ao litoral terão tráfego intenso já a partir desta quinta. No Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a região metropolitana de São Paulo à Baixada Santista, a previsão é de 460 mil veículos – um recorde este ano. A Operação Descida, com 7 pistas no sentido do litoral (as pistas sul e norte da Anchieta e as três faixas da pista sul da Imigrantes), seria adotada a partir das 8 da manhã, dependendo do volume de veículos. A subida será pelas três faixas da pista norte da Imigrantes.

Pela Rodovia dos Tamoios, principal acesso ao Litoral Norte, devem passar 126 mil veículos. A rodovia vai operar com duas faixas para descer em duas para subir, já utilizando a pista nova no trecho de serra para a subida. No Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, que distribui o tráfego entre o Litoral Norte e as cidades turísticas da Serra da Mantiqueira, a previsão é de 1,37 milhão de veículos, com volume de carros mais intenso a partir das 7 da manhã desta quinta.

Entre as rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), só a Padre Manoel da Nóbrega, que liga a Baixada Santista ao Litoral Sul, deve receber 215 mil carros. O deslocamento de paulistanos para passar o Natal no interior também promete ser intenso. O Sistema Anhanguera-Bandeirantes espera receber 740 mil veículos, enquanto no Sistema Castelo-Raposo devem passar outros 630 mil. Nessas rodovias, o tráfego só deve ficar mais pesado a partir das 17 horas desta quinta.

Entre as estradas federais que saem da região metropolitana de São Paulo para outros estados, a Dutra, principal ligação com o Rio de Janeiro, vai receber 1,4 milhão de veículos. Ao menos 1 milhão vão utilizar a Fernão Dias em direção a Minas Gerais, enquanto outros 740 mil devem passar pela Régis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba e ao sul do país. Quem vai para o sul precisa consultar no site da concessionária Arteris a situação das rodovias em Santa Catarina, onde as chuvas mantêm várias estradas bloqueadas por deslizamentos.