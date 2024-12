Análise | SP deve aprender a lição do Rio: polícia sem controle é a semente das milícias

Assassinatos absurdos no cotidiano de São Paulo vitimam a população, ao mesmo tempo em que os integrantes dessas corporações iniciam parcerias lucrativas com empreendedores criminais.

Os depoimentos do corretor Antonio Vinicius Gritzbach - o delator do Primeiro Comando da Capital (PCC) executado no dia 8 no Aeroporto de Guarulhos - traziam relatos de suposta extorsão de policiais paulistas, que também faturaram alto na bilionária economia do crime em São Paulo.