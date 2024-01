SP deve ter virada no tempo no fim de semana; veja previsão

O calor continuará bastante intenso nesta quinta-feira, 18, na região Sudeste, incluindo São Paulo. A expectativa, porém, é que a situação comece a mudar no fim de semana. De acordo com a Climatempo, no decorrer do dia, uma frente fria se forma na costa paulista e avança para o Rio de Janeiro, aumentando o risco de chuva forte em várias áreas destes Estados e também em parte de Minas Gerais.

Com isso, a previsão é que as temperaturas comecem a cair a partir de sábado, 20, mas as chuvas não darão trégua. A cidade de São Paulo amanheceu com sol entre nuvens e melhora na sensação de calor. O dia segue quente e com sol entre nuvens, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a soma entre as temperaturas elevadas e o ingresso de umidade sobre a região, nas próximas horas, devem contribuir para a formação de áreas de instabilidade, que influenciam a ocorrência de pancadas de chuva isoladas no território paulista, incluindo a capital.

“Essas pancadas devem estar acompanhadas de rajadas de vento, além de possíveis descargas elétricas e até mesmo com possibilidade para ocorrência de granizo em pontos isolados. Não há indicativo para acumulados expressivos para o dia, contudo, como haverá intervalos com pancadas mais fortes e até mesmo temporais, possíveis transtornos não devem ser descartados, principalmente em áreas de risco”, afirma o órgão estadual.

A previsão é que as temperaturas comecem a cair a partir de sábado, 20, mas as chuvas não darão trégua Foto: Werther Santana/Estadão - 12/1/2024

Na sexta-feira, 19, a manhã será marcada por sol entre nuvens. A partir do meio tarde, o calor e a aproximação de uma frente fria favorece para a formação de áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas mais generalizadas e com potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos. As chuvas podem se estender para o período da noite, segundo o CGE.

Para o fim de semana, há expectativa de fortes chuvas, principalmente no sábado. As temperaturas também devem começar a cair. No domingo, 21, a máxima não passará dos 23ºC, segundo previsão da empresa de meteorologia Meteoblue.

A próxima semana será marcada por temperaturas mais amenas e possibilidade de chuva, com maior precipitação na quarta-feira, 24.

Veja a previsão para São Paulo nos próximos dias:

Quinta-feira: entre 23ºC e 31ºC;

Sexta-feira: entre 24ºC e 29ºC;

Sábado: entre 22ºC e 26ºC;