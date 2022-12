SP deve ter volta gradativa do calor e pancadas isoladas de chuva no Natal; veja previsão

A capital paulista terá um final de semana marcado por ventos úmidos, pouco calor e pancadas isoladas de chuvas no fim da tarde. De acordo com Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a temperatura deve aumentar gradativamente após uma sequência de dias frios, mas sem calor intenso. Não há indicativo para alagamentos ou temporais.

Com clima quente e chuva leve durante a tarde, temporais não vão atrapalhar o Natal neste sábado, 24, na capital paulista. Foto: FOTO:WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO

Os dados do Instituto Climatempo mostram que a véspera de Natal neste sábado, 24, tem a máxima atingindo 25ºC e umidade do ar mínima acima dos 48%. No Natal, 25, as chuvas isoladas chegam no período da tarde, sem grande intensidade. A temperatura mantém a mínima de 17ºC e máxima de 26º.

Na próxima semana as condições de chuvas mais significativas retornam para a capital e região metropolitana.

Chuva no interior

Um dia ensolarado para maior parte do Estado de São Paulo, e temperatura elevada é o que prevê o Climatempo para o sábado de véspera de Natal, no sábado, 24.

Pancadas de chuvas isoladas devem atingir a Grande São Paulo, litoral e interior durante a tarde, com chances maiores de temporais para o último, mas sem previsão de chuva para a noite de véspera de Natal nestes locais.

O alerta, no entanto, existe para o centro leste e o nordeste paulista que devem ter pancadas e chuva forte, com chance de descargas elétricas e fortes rajadas de vento.

No domingo, 25, o almoço vem acompanhado de leves pancadas de chuva no noroeste do Estado, enquanto a capital e o litoral encaram um pouco mais de calor e eventuais temporais no início da tarde.

Ano-novo de chuva

A virada do ano no Estado será de temporais, as chuvas fortes devem começar a partir de quarta-feira, 28.

O ar quente e úmido que aumenta entre a segunda-feira, 26, e a terça-feira, 27, o que contribui para a ocorrência de chuva em todo o Estado no restante da semana. Os principais locais atingidos pela chuvas serão o norte e no leste paulista, onde os acumulados poderão ser maiores que o restante do Estado.

A capital também corre risco de fortes pancadas de chuvas durante a semana.