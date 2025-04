Chuva deixa SP em atenção para alagamentos; previsão é de temporal

A cidade de São Paulo entrou em estágio de atenção para alagamentos nas zonas leste e sudoeste na manhã desta sexta-feira, 4. O aviso ficou vigente das 6h08 até as 7 horas. A expectativa é de mais um dia de chuvas intensas na capital e outras áreas do Estado, conforme alertas já feitos anteriormente pela Defesa Civil paulista.

PUBLICIDADE Conforme o órgão estadual, na zona sul da capital paulista e também na Baixada Santista já houve registro de chuva de forte no fim da madrugada. “As instabilidades seguem ganhando força à medida que se deslocam sobre a capital paulista”, aponta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na região metropolitana, também houve registro de chuva forte em Santo André e São Caetano na manhã desta sexta-feira, que já foram bastante afetadas por uma tempestade no início da semana, com alagamento de avenidas e estações de trem.

Por volta das 6 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de atendimento para enchente na Avenida Conceição, em Diadema, na Grande São Paulo. Um homem foi retirado sem ferimentos de dentro de um veículo.

A sexta-feira começou com registro de chuva fraca a moderada em pontos isolados da faixa leste paulista e também do sul do Estado.

Ao longo do dia, o sol pouco aparece na faixa leste e as instabilidades voltam a aumentar a partir da tarde devido ao avanço da frente fria.

A chuva se espalha pelo interior do Estado paulista novamente, atingindo todas as regionais.

“Atenção maior para a faixa leste, principalmente a região da Baixada Santista, litoral norte e ABC, onde há condição para chuva forte e que pode ser persistente e volumosa inclusive, principalmente entre a tarde e a noite desta sexta-feira”, alerta a defesa civil estadual.

São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos nesta sexta-feira, 4. Na foto, dia de registro de chuva na capital. Foto: Tiago Queiroz/Estadão - 31/03/2025

Expectativa de mais chuva em SP

Os temporais são resultado da aproximação de uma frente fria que atua sobre a Grande SP e que vem sendo alertada pela Defesa Civil do Estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu, nessa quinta, 3, alerta para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h em cidades de São Paulo, incluindo ainda partes do Paraná. Mais alertas também foram emitidos no dia para outras regiões do País, podendo ser atualizados ao longo do dia.

Conforme o CGE, na retaguarda da frente fria, haverá o ingresso do ar frio de origem polar que vai trazer queda acentuada das temperaturas, principalmente em relação às últimas semanas, que foram extremamente quentes.

