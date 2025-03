SP foi reconhecida pela ONU por cuidado com o verde em dia de queda de árvore bicentenária e morte

Queda de arvore na Rua Esperanto, na zona oeste de SP. Foto: Werther Santana/Estadão

A forte chuva que atingiu São Paulo na tarde desta quarta-feira, 12, matou uma pessoa que estava dentro de um carro na Avenida Senador Queiroz, no centro, e foi atingida pela queda de uma árvore. O temporal voltou a provocar caos na cidade e mais de 340 árvores caíram em São Paulo - dentre elas, a terceira mais antiga da capital, que ficava no Largo do Arouche, na República. O Chichá de aproximadamente 200 anos quebrou e despencou.

PUBLICIDADE Na rua Artur de Azevedo, em Pinheiros, uma árvore caiu sobre o telhado de um restaurante e dois veículos ocupados. No restaurante, houve o desabamento parcial de teto e no veículo três pessoas foram retiradas sem ferimentos. Horas antes do temporal, a cidade recebeu, pelo quarto ano consecutivo, o certificado de “Cidade Árvore do Mundo” (Tree Cities of the World), concedido pela Arbor Day Foundation e pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO/ONU).

Em nota, a Prefeitura de SP afirmou que coordena ações de manejo de árvores na cidade ao longo de todo o ano. “São 129 equipes para serviços de prevenção e poda, com cerca de 10 colaboradores cada uma, que foram responsáveis em 2024 por 163.808 árvores podadas, um aumento de 39% em comparação a 2019.”

Publicidade

Ainda de acordo com o texto, “com esse esforço, a atual gestão conseguiu reduzir em cerca de 30% o estoque para poda e remoção de árvores, que, em 2017, era de 81 mil ordens de serviço. Somente em janeiro e fevereiro de 2025, a Prefeitura podou 23.590 árvores e removeu 2.835.”

A prefeitura também afirma que a Subprefeitura Sé tem um mapeamento de todas as 52 mil árvores existentes nos 25 bairros e oito distritos que administra. Todas elas são vistoriadas a cada dois anos e possuem laudo técnico. “A Subprefeitura Sé reforça que não constam pedidos para poda ou remoção de árvore na Avenida Senador Queiroz, altura do número 474. Uma equipe está no local para a retirada dos restos da árvore.”

Árvore cai e atinge carro na R. Artur de Azevedo, em Pinheiros. Foto: Daniel Teixeira/Estadao

O certificado é destinado às cidades que se destacam na preservação e promoção da vegetação urbana. Cinco critérios são avaliados (veja abaixo). De acordo com a premiação, a capital paulista atendeu a todos eles novamente.

Publicidade

responsabilidade com as árvores urbanas; políticas de arborização; avaliações de árvores e florestas; orçamento anual; celebrações de conquistas.

Segundo a gestão municipal, de 2021 a 2024, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) plantou mais de 200 mil árvores por meio de ações de incremento, compensação e reparação ambiental.

A primeira certificação foi realizada em 2020. Em nota divulgada pela Prefeitura, o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Rodrigo Ashiuchi, disse que o certificado mostra que a “o trabalho da Prefeitura de São Paulo na área de arborização urbana está no caminho certo.”

A pasta ainda alega que tem como objetivo alcançar um marco recorde de plantios arbóreos na cidade, totalizando 120 mil novas mudas de árvores na capital paulista ainda este ano.

Publicidade