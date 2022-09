SP prevê tornozeleiras eletrônicas para vigiar agressores de mulheres

O governo estadual de São Paulo publicou nesta terça-feira, 27, um edital para contratar 1 mil tornozeleiras eletrônicas a serem usadas por agressores de mulheres que cumprem medidas protetivas concedidas pela Justiça. O dispositivo, capaz de rastrear a aproximação do agressor por meio de um sistema de geolocalização, também vai emitir um alerta à Polícia Militar em casos de violação.

Uma das penas previstas aos agressores que desrespeitarem a medida judicial ou tentarem remover o dispositivo é a prisão preventiva. Para Fernando José da Costa, secretário da Justiça e Cidadania, a medida permitirá que as mulheres “vivam sem a ameaça do retorno dos seus algozes”.

Em caso de violação por parte do agressor, tornozeleiras vão emitir sinal simultâneo para a vítima e para a Polícia Civil Foto: Werther Santana/Estadão

“É algo novo e inédito em São Paulo e tenho certeza que será um grande passo no combate ao feminicídio”, afirmou o secretário da Segurança Pública, general João Camilo Pires de Campos. Ainda nesta segunda-feira, o Estadão mostrou que houve aumento dos estupros registrados em agosto, com 1.180 notificações no Estado - o pior resultado para o mês na última década.

Apesar de a Lei Maria da Penha garantir que mulheres vítimas de violência não possam ser contatadas presencial ou virtualmente pelos agressores, essa proteção costuma ter baixa efetividade sem o monitoramento e acompanhamento dos casos. Ainda no último dia 12, uma mulher e o filho foram mortos pelo ex-marido na zona leste da capital enquanto ela o levava à escola.

Denúncias de violência doméstica ou agressão contra mulheres podem ser feitas gratuitamente por meio do número 180 ou em uma Delegacia da Mulher, virtual ou presencial.

