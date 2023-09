SP registra recorde de calor do ano no último dia do inverno

Esta sexta-feira, 22, último dia do inverno, foi o dia mais quente do ano em São Paulo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros registraram 34,7°C na cidade.

Foi a terceira vez que o recorde do ano foi quebrado em apenas nove dias: no dia 13, a temperatura havia chegado a 33,3°C e superado a mais alta registrada até então em 2023, de 32,5°C, em 16 de janeiro. Mas aí veio o último domingo, 17, e a temperatura chegou a 33,9°C, estabelecendo novo recorde. E agora 34,7°C.

Essa medida, no entanto, ainda está longe do recorde histórico de calor na capital paulista, que foi de 37,8°C, registrado em 17 de outubro de 2014.

Posto de distribuição de água na região central de São Paulo devido ao forte calor Foto: TABA BENEDICTO/ESTADÃO

A Defesa Civil estadual prevê que o calor continue e que novos recordes de temperatura sejam estabelecidos durante o final de semana. A onda de calor atinge São Paulo e outros oito Estados (Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Goiás, Tocantins e Mato Grosso do Sul) e vai continuar pelo menos até domingo, segundo o Inmet.

O inverno termina às 3h50 deste sábado, 23, quando começa a primavera. A estação deve ser mais quente do que a média em grande parte do País, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por causa do fenômeno El Niño. A estação deve ter chuvas intensas na região Sul, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e chuvas abaixo da média no Norte e Nordeste.