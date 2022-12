SP terá queda de temperatura a partir desta terça-feira com chegada de frente fria; veja previsão

Contrastando com os últimos dias de calor, o clima deve esfriar no Estado de São Paulo nesta semana. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, uma frente fria irá se propagar a partir do litoral paulista chegando até a capital nesta terça-feira, 13. O movimento pode causar chuvas mais generalizadas e rajadas de vento de até 70km/h.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) as chuvas poderão ultrapassar os 50 mm, com destaque no centro-leste de São Paulo.

A terça começa com o tempo nublado e chuvoso na capital que se estende pelo dia e deve variar entre mínimas de 19º C e máxima de 25º. Enquanto na quarta-feira, 14, as chuvas ficam mais fracas e a frente fria se distancia do litoral, porém ainda com ventos úmidos vindos do oceano que causam muitas nuvens e deixam o clima mais fresco.

A Climatempo destaca que o ar quente e úmido ajudará as nuvens a ficarem mais carregadas, podendo haver raios, ventos e até queda de granizo em alguns pontos isolados do Estado. A empresa também alerta para o risco de temporais com alagamentos e transbordamentos de rios e córregos, deslizamentos de terra e queda de galhos/árvores.

Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, o clima frio e chuvoso só dura até quarta. De quinta até o próximo fim de semana o tempo volta a ficar mais aberto, e as temperaturas voltam a subir. As máximas podem passar de 30°C pelo interior até a sexta-feira.

No final da semana, a chuva acontece de forma mais isolada com pancadas mais típicas de primavera-verão, devido à elevação nas temperaturas.

No restante do Brasil

A partir de quarta-feira há condições para formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que é um corredor de umidade persistente e comum durante a primavera e o verão. A ZCAS deve durar até a próxima segunda-feira, 19, e pode aumentar a chuva do Amazonas ao Espírito Santo, passando por Minas Gerais, Goiás, a região do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e o Pará nesses dias.

Essa formação, a ZCAS, vêm de um possível ciclone subtropical na costa do Espírito Santo, que se forma na quarta e se origina da frente fria que vai para o alto mar.

Serão dias de chuva frequente e persistente já a partir de quarta-feira, ganhando o reforço na quinta e seguindo até o fim de semana. Os acumulados tendem a ser elevados. A Climatempo ainda alerta para novos alagamentos, além de deslizamentos de terra, enchentes de rios e córregos.